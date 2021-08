La città non è più Covid free: registrato un caso di contagio

Santhià: la città non è più Covid free. Dopo quasi due mesi senza contagi, ora si registra ora un caso di positività al virus. Dal 17 giugno era a quota zero. Sono 3916 i santhiatesi che hanno effettuato almeno un tampone dall'inizio della pandemia e 26 i deceduti per il Coronavirus. Continua, inoltre, la campagna vaccinale: 25.500 i vaccini effettuati al centro allestito nella sede degli Alpini, aperto ad agosto dal martedì al venerdì dalle 9 alle 15. "Durante questo mese il centro vaccinale effettuerà aperture in base alla programmazione e al numero dei prenotati - spiega il sindaco Angelo Cappuccio - il numero delle prenotazioni è, in questo momento, in calo perché molte persone sono in vacanza. E’ ancora lunga la strada per chiudere la fase vaccinale ma ho chiesto personalmente all'Asl di Vercelli che il centro, in futuro, possa restare aperto, come punto di riferimento territoriale".