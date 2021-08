Il sindaco agli indecisi: "Vi offro di tasca mia un buono da 10 euro"

Vercelli: contributo personale del sindaco nella campagna vaccinale. Rivolgendosi ai cittadini ancora indecisi Eraldo Botta li invita a immunizzarsi contro il Covid. E lo fa con una proposta singolare: un buono del valore di 10 euro, offerto di tasca propria. "Soltanto un anno fa tutti noi attendevamo con ansia che la scienza ci offrisse una via di uscita tramite il tanto sospirato vaccino - ricorda Botta -. La scienza ha fatto il suo dovere ed è giunta ad offrirci una soluzione, forse non l’unica, ma la migliore che abbiamo. Ora tocca a noi: sarebbe giusto sfruttare l’occasione. Dobbiamo riprenderci il gusto del futuro, non possiamo tergiversare ancora. Ecco perché ho pensato di rivolgermi ai cittadini di Varallo non ancora vaccinati, qualunque sia la loro età dai 12 anni in avanti. Quando saranno dotati di Green pass, offrirò di tasca mia un buono da 10 euro da spendere nelle attività cittadine".

Come? Basterà inviare il proprio nominativo con il codice fiscale e un recapito telefonico al numero 329 4357954 o all'indirizzo email: [email protected]: "Prenderò l’appuntamento che in seguito verrà comunicato dai servizi dell’Asl. Sarà possibile utilizzare anche un servizio navetta gratis per raggiungere il luogo della vaccinazione" conclude il sindaco.