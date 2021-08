Trino: dai vaccini alla festa patronale

Sono scesi a due i trinesi positivi al Covid-19. Lo conferma questa mattina il sindaco Daniele Pane che nel fine settimana aveva proposto un sunto delle notizie riguardanti la città.

I contagi: "Sono scesi a due i cittadini positivi dopo che avevamo toccato quota quattro. Tre erano sempre del nucleo famigliare che era rimasto positivo la scorsa settimana, il quarto è una giovane ragazza di rientro dalle ferie che dopo aver registrato qualche leggero sintomo e effettuato il tampone, è risultata positiva. I suoi famigliari, tutti vaccinati, sono tutti negativi. Ci fa capire la bontà del vaccino, ci tranquillizza e rassicura. Si può contrarre il Covid-19 da vaccinati e come dicono i dati la vaccinazione protegge da malattia grave e caso morte e nell’85 per cento riduce la trasmissibilità del virus, con una durata d’infezione molto ridotta, 2-3 giorni, il che riduce le probabilità di contagiare. Non entro nel merito del “Green pass”, ma della vaccinazione sono un grandissimo sostenitore, chi è indeciso e ancora non iscritto, si convinca". La campagna vaccinale: "A Trino l’abbiamo terminata col 1° agosto, con numeri importantissimi e abbiamo contribuito alla messa in sicurezza di nostri concittadini, e non solo, con circa 15.000 vaccinazioni in cinque mesi. Tutto grazie ai vari volontari che hanno contribuito. La campagna prosegue a Casale Monferrato e nella farmacia davanti alla parrocchia a Trino. Siamo a oltre il 79 per cento di vaccinati over 12 anni con almeno un vaccino e oltre il 72 per cento con ciclo completo. Tra i primi in Piemonte e non solo".

Pane prosegue su altri argomenti: "In queste settimane il nostro lavoro si è concentrato sulla festa patronale di San Bartolomeo che si terrà dal 27 al 31 agosto, con tante associazioni, Pro Loco e Aoct su tutti, ma anche da altri che si sono prodigati. Attendiamo le autorizzazioni definitive per svolgere in sicurezza gli eventi, con i piani di sicurezza. Sfogliatevi il nostro programma sul sito www.eventiatrino.it e nelle prossime settimane saranno distribuite le brochure. Abbiamo grandi ospiti, vari generi musicali, libri, luna park". Il sindaco conclude: "Con gli uffici comunali abbiamo fatto un piano d’azione per l’ultima parte dell’anno da settembre a dicembre: sono usciti vari bandi e prossimamente potremo svelare i nuovi cantieri e progetti, oltre che il nome dell’assessore al posto di Giulia Rotondo".