Trino: Marilisa Frison si dimette dal Consiglio comunale

Il consigliere comunale del gruppo di maggioranza “Trino–Robella Migliore” Marilisa Frison si è dimessa dal Consiglio comunale. La notizia è stata ufficializzata dal sindaco Daniele Pane nel fine settimana tramite un comunicato.

"Nei giorni scorsi il consigliere Marilisa Frison ha rassegnato le sue dimissioni dalla carica di consigliere comunale - spiega Pane - Procederemo nella prossima seduta del Consiglio comunale alla surroga con l’ingresso di Deborah Manzo. E’ stata una scelta della signora Frison e sarà lei, se lo vorrà, a fornire eventuali spiegazioni. In ogni caso, a lei e alla sua famiglia vanno i nostri ringraziamenti per il lavoro svolto sino ad aggi e per il tempo dedicato alla cittadinanza. Nel frattempo auguriamo buon lavoro a Deborah con la quale abbiamo comunque già collaborato in questi anni soprattutto sui temi della frazione di Robella". Interpellata in merito alle due dimissioni, Frison ha risposto così: "Le motivazioni del mio congedo sono specificate nella mia lettera di dimissioni. Se il sindaco lo riterrà opportuno le renderà pubbliche. Auguro a tutta la giunta di continuare l'ottimo lavoro fatto finora e un in bocca al lupo a Debora Manzo, che mi sostituirà all'interno del Consiglio". Il sindaco pubblicherà le motivazioni di Frison? "La lettera è protocollata ma non posso renderla pubblica, avendola firmata lei -risponde Pane-. Chi vuole può, nel caso, fare una richiesta di accesso agli atti".