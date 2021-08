In bicicletta da Canterbury a Roma con tappa Santhià

Santhià: tappa in città il gruppo Road to Rome che, in occasione dei 20 anni dell'Associazione europea della Via Francigena, è partito da Canterbury e ha come prima meta Roma per poi proseguire fino a Santa Maria di Leuca. "Abbiamo accolto il gruppo con l'offerta del Biscotto del Pellegrino, De.co, unico prodotto in Europa dedicato a questo cammino, nuova frontiera del turismo lento - spiega l’assessore Renzo Bellardone - I partecipanti hanno visitato l'oasi Maresca per poi raggiungere la piazza del municipio". E' stata inoltre inaugurata la targa commemorativa del passaggio e il posizionamento dei cartelli dell'itinerario del Consiglio d'Europa, terza installazione da Canterbury a Santhià.