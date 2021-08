Appello per ritrovare Artù, scappato domenica 8 agosto

Cigliano: appello per ritrovare il cane Artù. Il cocker spaniel inglese è scappato domenica 8 agosto dall’abitazione di via Fratelli Rosselli 58. "Indossava un collare rosso - spiegano i proprietari - Gli avvistamenti risalgono a ieri: intorno alle 9 è stato segnalato lungo la strada provinciale tra Cigliano e Livorno; poi, sempre ieri mattina, verso le 10, mentre percorreva la strada nella zona Tiro Volo delle Alpi. Da allora più nulla. Siamo molto dispiaciuti e preoccupati per il nostro amato cane: aiutateci a ritrovarlo. Chiunque lo veda ci contatti e provi per favore a fermarlo".

Nel caso di avvistamento contattare il numero 3470674008.