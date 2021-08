Trino: Caritas e San Vincenzo in aiuto a numerose famiglie in difficoltà

Sono stati due mesi intensi di aiuti verso le famiglie in difficoltà quelli della parrocchia di San Bartolomeo con Caritas Centro d’Ascolto e San Vincenzo de’ Paoli.

La Caritas Centro d’Ascolto a giugno ha sostenuto 148 famiglie italiane e 137 straniere, ha aiutato a pagare 2.835 euro di bollette e 40 euro di bus per studenti, mentre a luglio ha sostenuto 169 famiglie italiane e 156 straniere, aiutando a pagare 3.310 euro di bollette, 50 euro di farmacia. Per le missioni in America Latina sono invece stati raccolti porta a porta 7,5 quintali di generi alimentari a lunga conservazione, 295 euro con il car wash da parte dei ragazzi dell’oratorio e 180 euro di donazioni. La San Vincenzo ha proposto il progetto “Tanta ben”: il ricavato del progetto è stato di 5.786 euro. Sono state pagate le rette del centro estivo, scelto dai ragazzi, per 41 bambini per un totale di 6.308 euro; c’è poi un contributo delle famiglie coinvolte, in base all’Isee, pari a 1.531 euro; e i contributi ricevuti grazie alla bancarella del progetto a “Trino in piazza” e “Notte Bianca” per 4.255 euro.