Nessuna conseguenza per il bimbo di 15 mesi investito davanti casa

Cigliano: fortunatamente si è rivelato soltanto un grande spavento. L'incidente che ha visto coinvolto un bimbo di 15 mesi non ha causato nulla più di qualche contusione: il piccolo paziente, trasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli, è stato dimesso dopo poche ore. La brutta avventura era iniziata per una malevola coincidenza: il bambino che sfugge per un attimo al controllo della mamma ed esce dalla casa, proprio mentre lì davanti si mette in moto un furgone. Alla guida un addetto alla posa della fibra ottica, che ha appena terminato il suo intervento. L'impatto è inevitabile: schiacciati dal veicolo finiscono braccio e manina del piccolo.

Sul posto sono intervenuti subito i Volontari assistenza pubblica ciglianese, la cui sede si trova a poche decine di metri, e poco dopo anche i Carabinieri e l'ambulanza medicalizzata da Santhià. "Il bambino aveva l'arto e la mano leggermente tumefatti, ma riusciva a muovere entrambi" riportano i soccorritori. I successivi accertamenti al sant'Andrea hanno poi confermato l'assenza di lesioni.