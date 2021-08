Il ponte provvisorio sarà fruibile dal prossimo mese di novembre

Gattinara, Romagnano: sopralluogo del presidente della Provincia Eraldo Botta al cantiere di realizzazione del ponte ponte provvisorio. "Il ponte tra Gattinara a Romagnano riveste una straordinaria importanza per il territorio vercellese, biellese e novarese - dice Eraldo Botta - e per questo, insieme all’onorevole Paolo Tiramani, abbiamo scritto ad Anas chiedendo un incontro, in cantiere, per comprendere lo stato di avanzamento dei lavori e le future programmazioni”.

L’incontro è avvenuto oggi, venerdì 6 agosto, alla presenza di Botta, del responsabile area gestione rete di Anas, ingegner Gioacchino Lucangeli, del direttore lavori, ingegnere Vincenzo Sposato e della ditta che sta realizzando i lavori Co.Ge.Fa spa.

“Purtroppo i lavori alla Camera mi hanno impedito di essere presente - dice l’onorevole Tiramani - ma il Presidente Botta mi ha già informato dell’esito dell’incontro. I lavori, dopo un rallentamento dovuto alla bonifica dell’area, procedono bene e proseguiranno per tutto agosto, sei giorni su sette, con una quindicina di operai e quattro macchine per la palificazione. Noi continuiamo a tenere alta l’attenzione perché l’opera è fondamentale e urgente”.

“Ringrazio Anas per la disponibilità - commenta Botta - e la ditta per la serietà che sta dimostrando nei lavori. Il ponte provvisorio, spinto in tre pezzi sulle pile dal lato Romagnano, sarà fornito dalla ditta Janson bridging e sarà fruibile dal prossimo mese di novembre andando a garantire il transito nei due sensi di marcia ad auto e pullman. Una buona notizia che, insieme all’onore Tiramani vigileremo affinché sia rispettata. Ho chiesto alla ditta il massimo impegno per garantire il rispetto dei tempi di consegna. La gente e, in particolare, il mondo produttivo, hanno bisogno di quest’opera il prima possibile. Con l’occasione Botta ha chiesto anche informazioni relativamente al ponte definitivo: “Stanno proseguendo le opere relative alla progettazione con l’obiettivo di iniziare i lavori nel luglio 2022”.