Trino: successo per la "pastasciutta antifascista" dell'Anpi

Buon successo per la prima edizione trinese della storica “Pastasciutta Antifascista”. E’ stata organizzata alla cascina Guglielmina dalla sezione Anpi di Trino.

"Abbiamo avuto un buon riscontro di presenze alla nostra prima partecipazione alla celebrazione della “Pastasciutta Antifascista”, presente in oltre 150 località in tutta Italia per ricordare il famoso momento di festa voluto dalla famiglia Cervi alla caduta di Mussolini - spiega Pier Franco Irico, presidente dell’Anpi - L’iniziativa nacque il 25 luglio 1943, quando la famiglia Cervi organizzò una grande pastasciutta nella piazza del paese di Campegine, offerta a tutti i presenti, per festeggiare l’arresto di Mussolini. Così da anni, attorno alla data del 25 luglio, si organizzano momenti conviviali e di ricordo di questi giorni, tanto che ormai la “Pastasciutta Antifascista” è diventata una festa conosciuta a livello nazionale e rappresenta un simbolo di libertà, pace e antifascismo".