Trino: prenotazioni aperte per la donazione di sangue dell'8 agosto

E’ in programma per domenica 8 agosto il prossimo appuntamento con la donazione del sangue della Fidas Trino. Si svolgerà come sempre nella sede del gruppo in piazza Ai martiri nei lager. E’ possibile partecipare prenotandosi, telefonando oppure scrivendo un messaggio Whatsapp al 338-8789427. Dal gruppo ricordano che gli uomini possono donare il sangue quattro volte all’anno, una ogni tre mesi, le donne due volte all’anno.