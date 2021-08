Piscina e palestra gratis volano per le vaccinazioni over 60

Borgosesia: a tre giorni dal lancio degli incentivi per convincere a vaccinarsi gli over 60 restii, la situazione si è già sbloccata: 77 nuove prenotazioni, praticamente il 10% di coloro che ancora non si erano presentati all’appello.

"Evidentemente abbiamo avuto ragione a lanciare questa campagna – dice soddisfatto il sindaco Paolo Tiramani – l’idea di offrire il pacchetto wellness, per certi versi provocatoria, ha certamente risvegliato la coscienza civica dei miei concittadini, sulla quale ero certo di poter contare! Non tutti l’avranno fatto spinti soltanto dalla voglia di fare attività fisica gratuitamente, ma questa iniziativa ha riaperto il dibattito, spingendo molti ad approfondire le loro conoscenze in merito al rapporto tra rischi e benefici conseguenti al vaccino, magari chiedendo consiglio al proprio medico anziché a Facebook o a qualche amico. Ed i risultati sono quelli sperati: abbiamo superato l’impasse, i nostri anziani stanno comprendendo l’importanza di vaccinarsi, per loro e per tutta la comunità…e per questo li ringrazio".

Fiducioso che nuovi over 60 rivedranno le proprie posizioni e si prenoteranno per ricevere il vaccino, il Sindaco ricorda loro che possono recarsi in Comune per ritirare il loro buono wellness: "Adesso tutti coloro che hanno ricevuto almeno la prima dose vengano in Comune a ritirare il loro voucher per fare attività fisica – sottolinea – vi ricordo che il buono è frutto di una collaborazione tra il Comune e il Centro sportivo Milanaccio, dove potrete svolgere l’attività che preferirete: acquagym, nuoto, ginnastica. L’abbiamo promesso e lo manteniamo, grati a coloro che hanno rivisto le proprie convinzioni in materia di vaccino, ma anche nell’ottica di avvicinare la popolazione anziana all’attività sportiva, ottimo supporto sia per il benessere fisico che psichico".