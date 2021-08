Trino, chiuso il centro vaccinale: sono 15 mila le dosi somministrate

Sono 288 i residenti a Trino iscritti sulla piattaforma regionale in attesa della vaccinazione, mentre sono circa 4.991 i trinesi vaccinati con una dose o esonerati per recente guarigione dal Covid-19 e sono 4.539 i trinesi che hanno concluso il ciclo vaccinale. Dopo 46 giorni tornano ad esserci dei cittadini positivi al Covid-19 in città.

"Lo scorso fine settimana sono risultate positive al Covid-19 tre persone, tutte dello stesso nucleo familiare: mamma, papà e bambino - spiega il sindaco Daniele Pane - Solo il padre era vaccinato, ma con un sola dose, e avrebbe dovuto fare il richiamo proprio in questi giorni. In ogni caso lo stato di salute di tutti e tre è buono e costantemente monitorato dal medico di famiglia e dalle Usca". La chiusura del centro vaccinale al mercato coperto di piazza Comazzi: "Quello appena terminato era l’ultimo fine settimana di vaccini al nostro centro. Abbiamo raggiunto un risultato straordinario, con numeri importanti, e che hanno permesso alla popolazione trinese, e non, di vaccinarsi vicino a casa, in un ambiente accogliente ed efficiente. La nostra città ha fatto qualcosa di straordinario: siamo 6.800 abitanti, ma Trino ha saputo mettere in campo 200 volontari, immunizzare 8.000 persone e somministrare 15.000 dosi di vaccino a persone di Trino e del territorio limitrofo. Sono fiero ed orgoglioso della mia città, delle associazioni e della gente di Trino che non ha mai fatto mancare il suo supporto. Grazie davvero di cuore a tutti". Pane entra nel dettaglio trinese: "Sono 4.991 i soggetti vaccinati con prima dose o esclusi per aver contratto il Covid-19 negli ultimi mesi, pari al 79,59 per cento della popolazione vaccinabile, ovvero gli over 12 anni, mentre sono 4.539 i soggetti che hanno concluso il ciclo vaccinale, pari al 72,38 per cento della popolazione vaccinabile. Nelle tre fasce più a rischio, quelle dai 60 anni in su, abbiamo raggiunto percentuali molto elevate, fra l’84 e il 91 per cento, con almeno una dose, mentre le stesse fasce registrano percentuali dal 71 al 90 per cento con la seconda dose".

I numeri di ogni singola fascia d’età: tra gli over 80 anni hanno ricevuto una dose di vaccino 700 persone (91,86 per cento) e la seconda 696 (91,34 per cento); tra 70 e 79 anni in 689 (88,67 per cento) hanno ricevuto una dose, in 677 (87,13 per cento) la seconda; tra 60 e 69 anni hanno ricevuto una dose 862 persone (85,94 per cento) e la seconda 730 (72,78 per cento); tra 50 e 59 anni sono vaccinati con una dose in 874 (80,93 per cento) e con due dosi in 832 (77,04 per cento); fra 40 e 49 anni sono 681 (78,82 per cento) i vaccinati con la prima dose e 624 (72,22 per cento) con la seconda. Scendendo nella fascia fra 30 e 39 anni, sono stati vaccinati con una dose in 447 (71,52 per cento) e con due dosi in 412 (65,92 per cento); fra 16 e 29 anni i vaccinati con la prima dose sono 619 (69,94 per cento) e con due dosi sono 484 (54,69 per cento); fra 12 e 15 anni sono stati vaccinati con la prima dose in 119 (43,27 per cento), mentre in 84 (30,55 per cento) hanno completato il ciclo vaccinale.

Chi si deve ancora vaccinare: "Sono 288 i soggetti residenti a Trino e iscritti sulla piattaforma regionale ilpiemontetivaccina.it, di questi in attesa di vaccino, e di questi 36 sono temporaneamente esonerati per aver contratto la malattia da poco, 68 hanno già avuto una o più convocazioni ma non si sono presentati, 184 invece hanno una prenotazione già fissata nel mese di agosto. Se tutti gli iscritti si recheranno a vaccinarsi nelle prossime settimane, la percentuale di vaccinati residenti nella nostra città supererà la fatidica soglia dell’80 per cento, quella “dell’immunità di gregge”. A partire da oggi, lunedì 2 agosto, tutte le prime dosi e tutti i richiami si svolgeranno al Palafiere di Casale Monferrato".