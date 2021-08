Asigliano: muore a 54 anni Pier Fabio Manna

Pier Fabio Manna, 54 anni, abitante a Vercelli e con i famigliari residenti ad Asigliano, è stato trovato senza vita nella sua abitazione. Era conosciuto come persona riservata, prudente. Il dramma si è consumato sabato mattina quando, non avendo sue notizie, i famigliari sono entrati a casa sua, scoprendo che era morto. La notizia della prematura e improvvisa scomparsa ha suscitato sconcerto e amarezza in tutto il paese.