Trino: ultimi due giorni per l'hub vaccinale al mercato coperto

Trino: è partita questa mattina l’ultima due giorni di vaccinazioni alla sede del mercato coperto di piazza Comazzi. Con questo fine settimana andrà infatti a chiudersi la lunga serie di giornate di vaccinazioni contro il Covid-19 in città.

L’ultimo week end parte da queste cifre: circa il 77 per cento dei trinesi vaccinabili (over 12 anni) ha ricevuto almeno una dose del farmaco anti Covid, poco oltre 4.800 persone, tra cui anche chi è escluso dalla vaccinazione, per il momento, per essere guariti dal viris negli ultimi mesi. Sono invece circa 3.900 i trinesi che hanno concluso il ciclo vaccinale, ovvero circa il 62 per cento della popolazione vaccinabile.

Il Comune ha fornito anche le percentuali di residenti vaccinati suddivisi per fascia d’età: il 91 per cento degli over 80 anni, l’88% tra 70 e 79 anni, l’84% tra 60 e 69 anni, il 77% nella fascia 50-59 anni, il 73 % fra 40 e 49 anni, il 64 % fra 30 e 39 anni, il 60% fra 16 e 29 anni, il 14% fra 12 e 15 anni. I dati saranno aggiornati ad inizio settimana.

Da lunedì scorso sono aperte le preiscrizioni e le vaccinazioni per la fascia 12-15 anni sul sito https://www. ilpiemontetivaccina.it/ preadesione/

Il sindaco Daniele Pane sottolinea: "In molti dopo l’entrata in vigore del Green Pass hanno provveduto all’iscrizione, sono quindi 170 circa i residenti a Trino che nelle prossime settimane avranno la possibilità di vaccinarsi.

Come precisa il sindaco: "Questo weekend è l’ultimo in cui sarà attivo l’hub vaccinale del mercato coperto, dove verranno somministrati principalmente richiami. Dal 2 agosto tutte le prime dosi e tutti i richiami si svolgeranno al Palafiere di Casale Monferrato. Un passo dopo l'altro e tutti uniti riusciremo ad uscire da questa situazione molto presto".