Incentivo vaccinazioni: piscina e palestra gratis per gli over 60

Borgosesia: palestra e piscina gratis per gli over 60 che si vaccinano. La città valsesiana, terza in terza in Piemonte per numero di vaccinati, ha l’ambizione di conquistare il primato. Da qui parte l'opera di convincimento dalla fascia “over60”, tra cui si registra un numero di indecisi che si aggira sulle 200 persone. Un motivo di forte preoccupazione per il sindaco Paolo Tiramani, convinto che soprattutto in quella fascia d’età il vaccino sia indispensabile per scongiurare i rischiosi effetti del virus.

E allora cosa si fa? Si pensa al benessere globale dei cittadini renitenti offrendo loro un incentivo: "se vi vaccinate, avrete palestra e piscina gratis" afferma Tiramani. "Il virus ha bloccato la società e l’economia – spiega inoltre il sindaco – e si è portato via molti anziani. I miei concittadini l’hanno capito e la stragrande maggioranza di loro ha scelto la via della responsabilità e si è affrettata a vaccinarsi. Purtroppo però ci sono ancora anziani che rifiutano il vaccino, che oggi è l’unica garanzia per loro di evitare di ammalarsi gravemente, e dunque di rischiare di morire: vorrei che tutti percepissero questo messaggio, e non si lasciassero fuorviare dal timore verso questa fondamentale forma di prevenzione. Vaccinarsi vuol dire avere a cuore il destino dell’intera comunità, oltre che prendersi cura di se stessi".

L’idea del sindaco è stata presentata alla società Trialom Srl, che gestisce il Milanaccio, e che per voce di Roberto Lometti ha espresso massima disponibilità a collaborare con il Comune per l’attivazione dell’offerta: "In aggiunta - dice l’assessore Fabrizio Bonaccio, che ha partecipato alla realizzazione del progetto – la Trialom metterà a disposizione a sua volta corsi di acquagym e ginnastica posturale, per la creazione di un pacchetto che possa risultare adeguato alle esigenze delle persone interessate da questa iniziativa".

Come si potrà ottenere l’incentivo comunale?

Gli anziani che si vaccineranno non dovranno fare altro che dimostrare di aver ricevuto la prima dose dopo il 1° agosto

per ritirare negli uffici comunali l’abbonamento gratuito al centro sportivo Milanaccio.