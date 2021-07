Diego Costanzo presidente dell'Asociazione nazionale consorzi export

Gattinara: Diego Costanzo è stato nominato presidente dell’Ancex, l’Associazione nazionale consorzi export. L’imprenditore, da anni operativo nel settore fieristico, rappresenta le aziende italiane all’estero. Ancex nasce dalla volontà di un gruppo di consorzi, che non si sentivano più rappresentati dalla fine di Federexport. E’ stata fondata da 10 realtà dislocate su tutto il territorio italiano. "L’obiettivo è di poter partecipare ai tavoli delle trattative ministeriali, per avere un confronto dialettico con il Ministero dello Sviluppo Economico o quello degli Affari Esteri" spiega il presidente. Attualmente il sodalizio rappresenta circa 300 aziende di tutti i settori merceologici con oltre 3.000 persone occupate. Il gattinarese è stato ricevuto nella sede del Ministero degli Esteri da Giovanni Favilli, responsabile dei consorzi Export. "L' incontro è stato molto proficuo, e sono state poste le basi per una futura e proficua collaborazione . Nell’ immediato è stata prevista la pubblicazione del bando a sostegno dei Consorzi Export" conclude Costanzo.