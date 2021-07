Cigliano, Vita Tre: i volontari aiutano a stampare il Green Pass

Cigliano: i volontari di Vita Tre sono disponibili a stampare i Green Pass. Il servizio è attivo negli orari di apertura della sede ciglianese, ossia il giovedì dalle 9,30 alle 11,30, per tutto il mese di agosto. Oltre che in farmacia o dal medico di famiglia, dunque, la "certificazione verde" si può ottenere anche in via Romualdo Bobba 26 bis. Il documento che attesta la vaccinazione, l'avvenuta guarigione da Coronavirus o l'esito negativo di un tampone si dovrà richiedere presentando la tessera sanitaria e il codice authcode ricevuto dal Ministero della Salute. A svolgere i successivi passaggi online ci penseranno i volontari. Per coloro che devono ancora vaccinarsi, inoltre, Vita Tre mantiene il servizio di supporto alle prenotazioni avviato sin dallo scorso marzo, con lo scopo di facilitare l'accesso alla piattaforma Il Piemonte ti vaccina.