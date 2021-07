Trino: centro estivo tra terremoto e interventi, simulati

Trino: l'iniziativa “Vita da campo” ha tenuto alta l’attenzione dei giovani del centro estivo di Elen’s Sport. A promuoverla è stata l’Associazione Protezione Civile Volontari Cinofili Odv di Palazzolo. Si è svolta al centro d’addestramento “Beppe Carelli” di Trino in collaborazione con il centro estivo e diverse associazioni di volontariato. L’incontro è stato improntato su una simulazione di evento sismico per far conoscere le varie specializzazioni delle associazioni in caso d’emergenza.

Sono stati parte attiva dell’appuntamento anche i Vigili del fuoco volontari di Trino e i Vigili del fuoco nucleo Speleo Alpino Fluviale di Vercelli, la Croce Rossa Italiana, reparto Soccorso mezzi e tecniche speciali di Casale Monferrato, l’associazione Victor Charlie Protezione Civile di Vercelli, il Gruppo comunale Protezione civile squadra cinofili di Ospitaletto.

"Abbiamo spiegato ai bambini cosa succede in caso di terremoto, come avvengono le richieste di soccorso e come lavora la macchina del soccorso - spiegano gli organizzatori -. Ringraziamo tutti i volontari, le associazioni e i vari gruppi d’intervento che hanno partecipato all’iniziativa".