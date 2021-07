Santhià: la biblioteca civica chiusa per due settimane

Santhià: tempo di vacanze per la biblioteca di via Dante ed i suoi volontari. La civica sarà chiusa al pubblico da lunedì 2 agosto e riaprirà lunedì 16 agosto. Per chi volesse fare scorta di letture estive non rimane che approfittare della mattina di domani, sabato 31 luglio, dalle 9 alle 12: è possibile accedere senza appuntamento, resta obbligatorio l'uso della mascherina, la sanificazione delle mani ed è prevista la misurazione della temperatura all'ingresso. Di tutte le persone che frequentano la biblioteca verrà mantenuto il tracciamento identificativo per 14 giorni.