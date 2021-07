"Santhià dal 17 giugno continua ad essere Covid free"

Santhià: oltre 10.000 i vaccini effettuati al centro allestito nella sede degli alpini. "Sono trascorsi più di quattro mesi dall'inaugurazione del centro vaccinale nella sede delle penne nere - commenta il sindaco Angelo Cappuccio - e da quel giorno è instancabile il lavoro di volontariato effettuato dal gruppo stesso, dai volontari della Protezione civile e dal Gruppo volontari del soccorso Santhià".

In questi mesi sono stati somministrate oltre 10.000 dosi di farmaco, con turni dalle 8 alle 16, di solito 7 giorni su 7. Ma non è questa l’unica bella notizia: da giovedì 17 giugno la città continua ad essere Covid-free. "A distanza di 25 giorni dal termine del luna park e a 15 giorni dai festeggiamenti degli Europei di calcio, due iniziative che io ho voluto e autorizzato, Santhià rimane Covid Free - riprende Cappuccio - Questo dimostra che è possibile organizzare iniziative importanti e che è possibile tornare lentamente alla quotidianità. E’ ancora lunga la strada per accompagnare e chiudere la fase vaccinale, ma il lavoro di squadra, unito alla professionalità di tutti gli operatori sanitari, porterà a archiviare definitivamente la pandemia".