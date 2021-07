Pezzana: un nuovo mezzo dedicato al sociale

Pezzana: consegnata l'auto acquistata con il sostegno di Fondazione Crt destinato ai paesi colpiti da calamità. “All’acquisto hanno contribuito anche Gruppo folkloristico pezzanese e il Comune” afferma il vicesindaco di Pezzana Roberto Mombelli. “Giovedì 29 luglio è stato presentato il pick-up alla presenza delle autorità, tra le quali è intervenuto, in rappresentanza del Presidente della Fondazione Giovanni Quaglia, il Consigliere Antonello Monti. Ha presenziato anche Angelo Santarella, patron di Nuova Sacar Spa, che ci ha agevolati nell'acquisto della macchina e che ringraziamo. Il mezzo sarà esclusivamente dedicato al sociale: verrà messo a disposizione per tutto ciò che servirà al Comune: consegna di pacchi alimentari, aiuto alle persone anziane per il trasporto e molto altro…”. Presenti anche i bambini del centro estivo: “Hanno cantato l’inno nazionale davanti al Comune e il sindaco Stefano Bondesan ha tagliato il nastro davanti alla macchina. È stato un bel momento di unione, ed è stato piacevole vedere i bambini cantare tutti insieme”.