Cigliano: il 2 agosto riapre il centro prenotazioni

Cigliano: lunedì 2 agosto riapre il centro prenotazioni (Cup) della casa della salute. Dopo la chiusura "a sorpresa" e la conseguente alzata di scudi dei sindaci della zona, la problematica dovrebbe risolversi a breve.

Pochi giorni fa un cartello apparso all'ingresso avvisava della sospensione del Cup e anche dei prelievi (ad esclusione di quelli necessari alla terapia anticoagulante) “fino a nuova comunicazione”. L'avviso aveva fatto saltare sulla sedia gli amministratori della zona: non solo per i disagi alle migliaia di cittadini che costituiscono il bacino di utenza, ma anche per il rischio di chiusura dell'intero presidio, scongiurato non senza difficoltà circa sette anni fa.

"Diversi dipendenti amministrativi stanno andando in pensione e l'Asl non si è attivata in modo da sostituirli per tempo. Questi sono i risultati" avevano affermato gli amministratori di Cigliano, Moncrivello, Borgo d'Ale, Bianzè, Livorno Ferraris e Villareggia riunitisi per far valere la propria voce. L'Azienda sanitaria di Vercelli aveva risposto che in realtà "il disservizio è da attribuire a una imprevista e prolungata concomitanza di malattia di diverse unità di personale amministrativo sia a Cigliano sia a Santhià".

Proprio l'imprevedibilità delle assenze avrebbe impedito di organizzare un trasferimento da altri centri come Vercelli. Per quanto riguarda i pensionamenti, invece, l'Asl aveva precisato che alcuni impiegati sono già stati sostituiti. Ora dunque si attende l'agognata riapertura per lunedì prossimo. L'Asl, che si scusa con i cittadini per il “disservizio non prevedibile”, assicura che all'orizzonte non c'è nessuna chiusura, né ridimensionamento. Anzi, “è in corso una ricognizione complessiva delle attività e dei servizi in tutte le case della salute territoriali” terminano dall'azienda sanitaria.