Due perdite, paese per 24 ore senz'acqua

In via di soluzione il problema della mancanza di acqua a Costanzana. Entro poche ore dovrebbe essere riparata la perdita di via Cesare Battisti e tutto il paese tornare alla normalità. Era cominciato tutto ieri mattina presto, quando dai rubinetti non usciva più acqua. Come spiega il sindaco Raffaella Oppezzo, AMC è prontamente intervenuta. "Alle 7,30 i tecnici eramo al lavoro ma soltanto verso mezzogiorno hanno individuato l'origine della perdita". Sistemato il guasto che aveva lasciato senz'acqua mezzo paese, se ne sono andati ma alle 19 è stata individuata un'altra perdita in via Cesare Battisti, con disagi per gli abitanti della via rimasti ancora senz'acqua. E questo guasto dovrebbe essere riparato nel giro di poche ore. "Ma io sono indispettita con AMC - dice ancora il sindaco - perché non mi hanno avvisato che l'acqua sarebbe arrivata soltanto in serata. Avrei potuto avvisare la popolazione in modo che tutti si potessero organizzare".