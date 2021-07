Demolita la cabina Enel in disuso da anni

Si sono conclusi i lavori di demolizione della ex cabina Enel in via Garibaldi, a Lamporo. «Finalmente, dopo aver sottoposto alla Soprintendenza la verifica di interesse culturale dell'ex cabina elettrica, ormai in disuso da molti anni, si è potuto completare, con la sua demolizione, l'accesso al nuovo parcheggio comunale – spiega il sindaco Claudio Preti - Un iter burocratico pachidermico ma necessario, iniziato nell'autunno scorso e che ora permetterà di dare un nuovo look all'ingresso del paese». Questo intervento consentirà di completare la riqualificazione dell'area comunale abbellita dal nuovo giardino a corredo del parcheggio del municipio con posti auto comodi per gli utenti, e il collegamento con la pista ciclo-pedonale che costeggia via Garibaldi, un'opera che oltre ad abbellire il paese rende meno pericoloso il transito di pedoni e biciclette su di una strada provinciale ad alto traffico di veicoli pesanti.