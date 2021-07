Discarica amianto e termovalorizzatore in Valledora: il no del Comune

Santhià: maggioranza e minoranza consiliare unite per dire no alla discarica di amianto in zona Brianco e all’autorizzazione per un termovalorizzatore in zona Valledora. Il vice sindaco Angela Ariotti, assessore all’Ambiente spiega: "A chiusura del consiglio comunale di ieri, lunedì 26 luglio, ho portato all'attenzione dei consiglieri tutti le due problematiche relative all'autorizzazione della Provincia di Biella relativa alla discarica di amianto al Brianco, e alla richiesta per una autorizzazione alla realizzazione di un termovalorizzatore in zona Valledora, proponendo l'attivazione di un tavolo nel nostro Comune con il coinvolgimento degli amministratori del territorio, dei comitati ambientalisti, del nostro parroco don Stefano Bedello, da sempre sensibile alle questioni ambientali. Anche l'arcivescovo monsignor Marco Arnolfo ha dato la disponibilità a partecipare. Sarà un tavolo concreto, che valuterà le azioni da intraprendere. Siamo certi che i cittadini del territorio vorranno essere attivi e al nostro fianco come hanno dimostrato in questi giorni". La maggioranza ha incassato anche la fiducia dei consiglieri di minoranza. Conclude Ariotti: "Non ci sono bandierine da porre sul tema salute e difesa del territorio. Ora occorre agire".