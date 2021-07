Mezza città senza acqua per un'ora: succede quando piove intensamente

Santhià: problemi continui nell'ultimo periodo dovuti alla mancanza improvvisa di acqua in alcune parti della città. Disagio che si è ripresentato anche nella giornata di ieri, domenica 25 luglio: mezza città senz'acqua per circa un'ora. Il sindaco Angelo Cappuccio, visto il perpetrarsi del disservizio, ha chiesto spiegazioni al direttore del Servizio Idrico Integrato e la risposta è stata: "La questione è prettamente di natura elettrica – spiega Cappuccio - in occasione di temporali o piogge intense, come quelle che hanno investito in questi giorni il nostro territorio, la corrente che serve il pozzo di via Dante o si interrompe o ha oscillazioni tali che mandano in blocco l’inverter che prova tre volte a riavviarsi, ma se non riesce a trovare la tensione giusta manda un messaggio di allarme al personale reperibile del Servizio Idrico Integrato. Il personale interviene ovviamente, nel caso di domenica, risolvendo il problema in un'ora circa".

Il sindaco ha concordato con il direttore del Sii una soluzione: realizzare esternamente al locale del pozzo un'area dove inserire un gruppo elettrogeno/gruppo di continuità che consenta di avere un minimo di autonomia nel caso di queste interruzioni di corrente. Oggi, lunedì 26 luglio, il primo cittadino scriverà ufficialmente al Servizio idrico integrato affinchè si avviino da subito i lavori.