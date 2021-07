Daffara delegato al Turismo sociale e sportivo piemontese di Opes

Varallo: l'assessore dell’Unione Montana dei Comuni della Valsesia Alberto Daffara è il delegato Opes Turismo Sociale e Sportivo per il Piemonte. "Opes è un Ente di Terzo Settore che promuove ed organizza iniziative atletiche e ricreative senza scopo di lucro – spiega Daffara – in cui lo sport diventa veicolo per trasmettere i valori di socializzazione, crescita e confronto. Nel settore turistico, l’impegno è quello di promuovere la qualità della vita nei territori aderenti: da noi, per esempio, sotto l’egida di Opes si realizza il progetto Plastic Free, nato per la tutela dell’ambiente".

L’adesione a Opes, che significa “risorse", comporta la partecipazione a diverse iniziative organizzate a livello nazionale e locale: "Seguiremo corsi di aggiornamento, forum e tavole rotonde con l’obiettivo di ideare piani di sviluppo - spiega ancora Alberto Daffara - e creare sportelli per un confronto sulle nuove idee e per raccogliere le segnalazioni dei cittadini. In questo periodo aderiamo al progetto “Città senza violenza” e, a riconoscimento dell’impegno su questo fronte, il territorio dell’Unione Montana ha ottenuto il bollino per la qualità della vita, che garantisce al turista di trovarsi in un luogo dove è bandita

la violenza e favorita l’inclusione sociale".

Far parte di questa associazione qualifica il territorio valsesiano come area ospitale e improntata al rispetto dei valori sociali e della qualità della vita: "I turisti che sceglieranno la Valsesia sapranno di poter trovare, qui, non solo un ambiente incontaminato, ma anche un contesto umano accogliente ed inclusivo – conclude Daffara – dove il turista è accolto ed accompagnato in un’esperienza di vacanza arricchente sotto tutti i punti di vista".