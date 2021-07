Un centro logistico per acque minerali e un nuovo distributore

Carisio: l'occhio degli investitori si posa di nuovo sul Crocicchio. Una struttura ad oggi inutilizzata lungo la Provinciale potrebbe trasformarsi in centro logistico per acque minerali.

L'iniziativa sarebbe stata presa dalla Guizza e dalla Lauretana, noti marchi del biellese che vorrebbero sfruttare la vicinanza dell'immobile al casello dell'autostrada. E non è finita qui. Sempre secondo alcune ipotesi, nelle vicinanze potrebbe sorgere anche un nuovo distributore. “E' un ottimo segnale – commenta il sindaco Pietro Pasquino – Da parte nostra, cercheremo di promuovere l'assunzione di personale tra chi risiede in paese”. In attesa di dati più precisi su questi nuovi investimenti, segnali concreti arrivano dalla zona dell'albergo ristorante Garrone. Mentre si lavora per riaprire la struttura ricettiva, come già annunciato, sono iniziate le attività per dar vita al polo logistico di Amazon. “In quell'area a nord del casello si possono già notare i primi camion azzurri della multinazionale” conferma il primo cittadino. L'intenzione della società italiana che ha rilevato l'area è infatti di creare un polo logistico, reso necessario dalla crescita del colosso del commercio online anche a seguito del periodo di emergenza sanitaria. Nei pressi verrà anche rimesso in funzione l'impianto di lavaggio dei camion e creata un'area di sosta riservata sempre ai mezzi pesanti.