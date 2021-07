Trino: trasferta a Viareggio con il Comitato del Carnevale

Trasferta a Viareggio con il Comitato del Carnevale Trinese ad ottobre.

Sono aperte fino al 6 agosto le iscrizioni per andare a vedere il carnevale più bello d’Italia che si terrà il 2 ottobre a Viareggio quando ci sarà la sfilata dei carri allegorici. Saranno cinque in tutto le sfilate viareggine: il 18 e 26 settembre, il 2, il 3 e il 9 ottobre. Chi fosse interessato a partecipare alla trasferta del 2 ottobre con il Carnevale Trinese può contattare il Comitato al 338-1657404. La partenza da Trino sarà alle 11,30 in pullman, la sfilata a Viareggio inizierà alle 18.