Persevera la mala movida: "Chiamate le forze dell'ordine"

Gattinara: la mala movida e la sporcizia non si placano in alcune vie. Nelle scorse settimane il sindaco Daniele Baglione, dopo aver incontrato forze dell’ordine e gestori dei locali, aveva emesso un’ordinanza per cercare di arginare il problema. In città però continuano a perdurare episodi di inciviltà dopo le notti brave, durante le quali c'è sempre qualcuno che urina lungo le vie e sugli ingressi di negozi ed abitazioni.

Dopo post e foto pubblicati sui social network a testimonianza di quanto sta accadendo in città ora l’invito è di contattare le forze dell’ordine. "E’ necessario chiamare il numero unico d'emergenza nazionale 112 oppure il 0163 421500 del Comando compagnia dei carabinieri di Borgosesia" invita Giuliano Bugnolo, presidente Acli . Ed è proprio la sede del circolo una delle zone che settimanalmente deve fare i conti con i “resti” delle serate. "Solo in questo modo, ufficializzando le chiamate, registrate e messe agli atti, chi di dovere potrà e dovrà per forza ascoltarci, consiglio datomi anche dal nostro disponibilissimo Comandante della stazione carabinieri di Gattinara" conclude Bugnolo.