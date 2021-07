Cigliano: il Comune ci riprova e propone un nuovo centro estivo per i bambini dai 3 ai 12 anni. Il servizio sarà gratuito per i residenti (fino a esaurimento dei fondi) e durerà quattro settimane: dal 2 al 6 agosto e dal 23 agosto al 10 settembre.

Ad occuparsene non sarà la cooperativa Sportesvago, vincitrice del bando indetto in primavera: e attività da essa proposte, e che sarebbero dovute iniziare a giugno, non hanno ottenuto un numero di iscritti sufficienti. “Per questo abbiamo deciso di annullare il contratto e di rivolgerci al secondo classificato in graduatoria” spiega l'assessore Laura Bollea. Il nuovo interlocutore è dunque la cooperativa Ale.Mar., che a specifica richiesta degli amministratori “si è detta disponibile a organizzare un centro estivo nell'ultimo periodo di vacanza, prima della ripresa dell'anno scolastico” spiega Bollea.

La novità è l'assenza di costi per chi abita a Cigliano. Un vantaggio reso possibile dalle consistenti risorse arrivate dallo Stato proprio per l'organizzazione del centro estivo (9.700 euro) che si sono sommate a uno stanziamento dal bilancio comunale (6.500 euro).

Le attività si svolgeranno nel polivalente del centro sportivo in via Moncrivello, dalle 8,30 alle 16,30. Tuttavia ci sarà la possibilità di anticipare l'entrata alle 7,30 e posticipare l'uscita alle 17,30. Nelle quattro settimane in programma sono previsti giochi, attività sportive, uscite e laboratori a tema musicale. Per informazioni e iscrizioni si può inviare una e-mail agli indirizzi [email protected] o [email protected]