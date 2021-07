Trino: il 24 e 28 luglio raccolta firme per il referendum sulla Giustizia

Si terrà sabato mattina, 24 luglio, la raccolta firme del referendum sulla giustizia proposto dalla Lega col motto “chi sbaglia paga!”. L’appuntamento è in piazza Mazzini dalle 9 alle 12.

Il segretario cittadino della Lega, Alberto Mocca, afferma: "Anche a Trino saremo in piazza per promuovere questo referendum e con me ci saranno anche l’onorevole Paolo Tiramani e il consigliere regionale Angelo Dago. Saremo di nuovo presenti col banchetto per la raccolta delle firme anche mercoledì 28 luglio durante il mercato infrasettimanale. E’ possibile firmare anche in municipio". Tra le proposte di questo referendum ci sono la riforma del Consiglio superiore della Magistratura, la responsabilità diretta dei magistrati, l’equa valutazione dei magistrati, la separazione delle carriere, i limiti agli abusi della custodia cautelare, l’abolizione del decreto Severino.