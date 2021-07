Paolo Moretti presidente della casa di riposo Sant'Anna

Borgosesia: è Paolo Moretti il nuovo presidente della casa di riposo Sant'Anna, nominato dal consiglio d’amministrazione insediatosi la scorsa settimana. Dottore Commercialista, socio fondatore dell’associazione Agape di Borgosesia e Presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per la Circoscrizione del Tribunale di Vercelli, Moretti accoglie questa nomina con grande senso di responsabilità: "Il mio obiettivo, e quello di tutto il CdA, è quello di lavorare in continuità con quanto fatto finora – spiega – abbiamo una struttura d’eccellenza, molto apprezzata dall’utenza, ed intendiamo operare per continuare a garantire gli standard qualitativi che caratterizzano l’ospitalità di Sant’Anna".

Vicepresidente è stato nominato Manuel Avoscan, che insieme a Domenico Ginex, Dario Pavanello e Rosanna Salvoldi completa il gruppo degli amministratori: "L’Amministrazione Comunale ha scelto un gruppo con competenze tecniche elevate – aggiunge Moretti – ciascuno metterà a disposizione le proprie conoscenze per gestire al meglio la struttura, non dimenticando mai che l’attenzione all’aspetto umano, indispensabile in un settore come questo: facendo tesoro del consiglio del mio predecessore, ingegner Moretta, sapremo voler bene agli ospiti ed alle famiglie che ce li affidano".