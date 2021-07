Murales lungo la strada che conduce alla Torre delle Castelle

Gattinara: nuovo look per la strada che conduce alla Torre delle Castelle. Prosegue il lavoro dei giovani artisti gattinaresi per abbellire con murales via alla Torre. Qui un muro spoglio è diventato un’immensa tela per dare libero sfogo alla fantasia e colorare un angolo di città. L’iniziativa ha preso il via durante il Border Wine quando Saverio Genise, Alvaro, Massimiliano Fabris, Emilio Lopez e circa 20 ragazzi, futuri artisti gattinaresi, hanno iniziato l’opera. Lavoro che i ragazzi stanno portando avanti giorno per giorno. "Grazie a Saverio Genise e a Massimiliano Fabris che continuano ad aiutare i nostri ragazzi ad esprimere la loro creatività nella nostra città. Uno dei tanti progetti portati avanti insieme alle associazioni del nostro territorio" commenta il sindaco Daniele Baglione.