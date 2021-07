Aperto il tesseramento allo Juventus Club Montero

Juventus Official Fan Club “Paolo Montero”: aperto il tesseramento. Nel corso della manifestazione “Crescentino sotto le stelle”, in programma sabato 24 luglio dalle 17, verrà allestito uno stand per raccogliere le adesioni al progetto JOFC Crescentino stagione sportiva 2021/2022. Per l’occasione sarà possibile visitare anche la sede bianconera in corso Roma 75, all’interno di Palazzo De Gregori. Il club dedicato alla Vecchia Signora è operativo da novembre 2020.