Trino: con Auser tra piante officinali e Abbazia di Staffarda

Gita tra piante officinali e l’abbazia di Staffarda con l’Auser Trino. Si svolgerà il 31 luglio ed è possibile iscriversi contattando l’associazione trinese.

La partenza è programmata per le 8,30 da piazza Garibaldi per andare al museo della menta piperita e delle piante officinali a Pancalieri: sarà un viaggio nella terre del profumo, delle erbe officinali, dalle origini ad oggi, passando attraverso i primi distillatori con testimonianze, documenti, erbari, racconti, filmati, attrezzi di un tempo e prodotti di oggi, cicli di lavoro e fasi di produzione delle erbe aromatiche. Dopo la tappa museale, i partecipanti andranno a pranzo in una trattoria sulle rive del Po. Alle 15 seconda meta della gita: l’abbazia di Santa Maria di Staffarda. Si tratta di uno dei più grandi monumenti medievali piemontesi, conservata in gran parte nella sua integrità. Alle 17 ci sarà il ritorno verso Trino. E’ possibile prenotare il posto per la gita recandosi all’Auser tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 17,30 nella sede di via Duca d’Aosta 35.