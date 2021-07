Trino: dalle case popolari ai cantieri

Il ripristino danni dagli eventi atmosferici, i cantieri che proseguono, così come la campagna vaccinale. L’aggiornamento settimanale del Comune di Trino questa volta è stato condotto con la sua inconfondibile verve dall’assessore Roberto Gualino.

"Continua il lavoro di ripristino e di messa in sicurezza del territorio sotto la guida dell’assessore Alberto Mocca dopo gli eventi atmosferici del tornado. Sempre Mocca ha seguito la capillare pulizia dei portici del centro storico che è stata fatta in maniera approfondita per la “Notte bianca” ma che si svolge sempre di consuetudine". Gualino aggiunge: "Il nostro vice sindaco Elisabetta Borgia la scorsa settimana a Novara ha incontrato il nuovo direttivo dell’Act per cercare di risolvere gli annosi problemi delle case popolari della nostra città che ora necessitano anche di interventi per la messa in sicurezza dopo gli eventi atmosferici". E aggiunge: "I cantieri viaggiano spediti verso la fine ed infatti siamo quasi all’ultimazione del parcheggio di via Monte Grappa che ci darà un importante polmone di sfogo per il centro storico. Colgo l’occasione per dire grazie ai nostri cittadini che ci fanno tantissime osservazioni le quali ci consentono di migliorare la città".

La campagna vaccinale: "Innanzitutto ringrazio il personale dell’Asl e i nostri volontari che al centro vaccini ci mettono tanto impegno. L’altra settimana avevamo chiuso giungendo al 74 per cento delle prime dosi e al 50 per cento delle seconde di trinesi vaccinati. Ora stiamo finendo le prime dosi e proseguiamo con le seconde". Infine la “Notte bianca” di sabato scorso: "E’ stata un successo e con entusiasmo e un pizzico di emozione da parte mia si è svolto questo evento che è principe della nostra estate e che ci ha fatto reincontrare e vivere insieme le strade della nostra città. È un’occasione rodata da anni e la gente è la vera attrazione della “Notte bianca” che fa di Trino l’epicentro della bassa vercellese".