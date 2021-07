Festa per ospiti e personale della casa di riposo

Santhià: un pomeriggio di festa dedicato agli ospiti e agli operatori della casa di riposo di via Dante. Il sindaco Angelo Cappuccio spiega: "Qualche settimana fa avevo proposto alla direttrice della struttura Cinzia Ferrari di organizzare insieme un pomeriggio dedicato ai nostri ospiti. Una festa che si fa abbraccio perché il periodo pandemico è stato molto difficile, l'isolamento messo in campo dalle direttive nazionali e regionali perpetrato con il solo scopo di poterli tutelare. Il tutto senza dimenticare il lavoro, la professionalità, la dedizione di tutti gli operatori della casa di riposo".

E proprio agli operatori Anteo è stato consegnato l'encomio "Città di Santhià" ed una targa per aver accudito con professionalità e dedizione gli anziani nel periodo pandemico. "I tamponi effettuati ad operatori ed ospiti, negativi da mesi, sono lo straordinario risultato di grande professionalità messa in campo dallo staff. Noi come amministrazione comunale abbiamo fornito dispositivi sanitari utili per cercare di contenere la pandemia. Oggi però c'è una speranza, la vaccinazione diffusa" conclude il sindaco.