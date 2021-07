Beccaro e Livatino al Summer book festival

La pioggia non ha fermato il Summer book festival di Crescentino.

Appuntamento con gli autori crescentinesi con la partecipazione di Lorena Beccaro che ha presentato il suo quarto libro: “Una storia incredibile”.

Incalzata dalle domande del moderatore Piero Spotti l'autrice ha intavolato una chiacchierata con il pubblico spaziando dai personaggi complicati ed emotivamente coinvolgenti del suo ultimo libro, agli aneddoti sulla vita personale, creando un legame suggestivo con i presenti.

Dall'ansia di avere l'ansia, spiegata come la sensazione di avvertire un pericolo imminente appena prima di trovare il punto di equilibrio, alle uniche figure positive del racconto, i bimbi, Beccaro si inoltra tra le pieghe delle emozioni: "I bambini sono sacri, loro devono essere personaggi luminosi, rappresentano il futuro – dice – noi possiamo essere delusi, amareggiati, consumati dentro, logorati, i bambini no, altrimenti nulla avrebbe più senso>".

E’ intervenuta alla serata la grafologa Candida Livatino raccontando episodi curiosi sulla propria attività nata per amore del figlio: "Fin dalle elementari gli insegnanti si lamentavano della pessima scrittura di Matteo, illeggibile, sembrava arabo – dice - mi è stato suggerito di rivolgermi ad un grafologo per capire se mio figlio avesse dei problemi. Quell’incontro per me è stata una folgorazione ed ho intrapreso questa professione. Ironia della sorte, oggi Matteo scrive ancora male in italiano ma benissimo in arabo, lingua che parla correttamente".

Conosciuta per le numerose apparizioni sul piccolo schermo dove fa il profilo grafologico dei vip, ha collaborato a delineare il profilo della personalità di chi ha commesso reati gravi: Raffaele Sollecito, Olindo Romano, Omar. "Personaggi che hanno dei tratti comuni riscontrabili con l'analisi grafologica – spiega - il mio lavoro è uno strumento di supporto a cui attingere per avere importanti informazioni sul carattere e sullo stato d'animo delle persone".