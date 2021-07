Borgosesia: nuovo cda per la casa di riposo Sant'Anna. Si insedia oggi, venerdì 16 luglio, il nuovo consiglio d’amministrazione della struttura, a seguito delle dimissioni del presidente Pierluigi Moretta motivate dalla nomina nel cda della Fondazione Crv. A seguito delle dimissioni di Moretta e degli altri quattro componenti del consiglio, il Comune ha provveduto ad espletare tutte le pratiche per la sostituzione: sul sito della casa di riposo e del Comune è stata pubblicata la richiesta di manifestazione d’interesse alla quale hanno risposto 5 candidati, tutti in possesso dei requisiti necessari per svolgere il ruolo indicato, che costituiranno il nuovo cda.

Commosso il saluto dell’ingegner Pierluigi Moretta, che lascia l’incarico dopo 22 anni: "Conservo ricordi stupendi di questa lunga esperienza – commenta – che ritengo unica ed irrinunciabile, durante la quale sono nati veri e propri sentimenti di affetto con gli ospiti e durante la quale ho avuto modo di verificare personalmente il grande valore delle persone che lavorano nel settore pubblico a tutti i livelli amministrativi, dal Comune alla Provincia fino alla Regione: ho sempre trovato interlocutori competenti, motivati, estremamente responsabili. Lasciando questo incarico desidero ringraziare tutte le amministrazioni che mi hanno dato fiducia in questi 22 anni – conclude Moretta – ed esprimo un ringraziamento sentito e affettuoso a tutto il personale della Casa di Riposo, ed in particolare allo staff direttivo, per la grande collaborazione e lo spirito di sacrificio sempre dimostrato".

Il nuovo consiglio di amministrazione sarà composto da: Paolo Moretti, dottore commercialista, socio fondatore dell’associazione Agape di Borgosesia e presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per la Circoscrizione del Tribunale di Vercelli dal 2017 al 2020; da Domenico Ginex, Avvocato, componente del consiglio della Fondazione Italiana per la lotta al neuroblastoma e già componente del cda Fondazione Casa di Riposo Berardo e del cda Casa di Riposo di Valduggia; Dario Pavanello, dirigente aziendale, laureato in Scienze dell’Amministrazione. E ancora da Rosanna Salvoldi, tecnico delle attività alberghiere, già assessore allo sport ed eventi al Comune di Balmuccia, volontaria della Cri di Borgosesia, consigliera del Fai e presidente del Soroptimist Club Valsesia 2019-2021; Manuel Avoscan, laureato in Scienze Infermieristiche e diplomato in Osteopatia, dipendente del Pronto Soccorso dell’ospedale di Borgomanero e consigliere uscente del cda di Sant’Anna.