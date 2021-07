Addio a Mellone, appassionato motociclista

Crescentino piange Giuseppe Mellone, 80 anni. Muratore molto conosciuto, ha iniziato l'attività in giovane età con suo padre, poi ha fondato l’impresa edile portata avanti con impegno e dedizione dai figli Alessandro e Ramon.

Amava viaggiare e lo faceva in moto, una passione che lo ha portato a visitare l'Europa, la Turchia, fino ad inoltrarsi nel deserto; la moto come filosofia di vita, in solitaria o con gli amici più cari, trasmettendo ai figli l'amore per le due ruote da cui è nato il moto club locale Zanza Team.

A dare l'ultimo saluto a Giuseppe tanti amici della Federazione italiana motociclisti, e la sua amata motocicletta.