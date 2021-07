Piazza Zappelloni: dalle 2 alle 5 non si può stare nell'area mercatale

Santhià: sarà attiva da oggi, giovedì 15 luglio, l'ordinanza che vieta lo stazionamento nell'area mercatale di piazza Zapelloni tutte le notti dalle 2 alle 5. "Cerchiamo in tal modo - spiega il sindaco Angelo Cappuccio - di evitare le problematiche che io stesso ho potuto constatare una notte quando ho visto alcune persone che, non avendo nulla di meglio da fare, si sono messe a cantare con musica altissima alle 4 del mattino come se fossero le 17 del pomeriggio. Una situazione inaccettabile, una situazione che non voglio più consentire finché sarò sindaco della città".