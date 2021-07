Disinfestazione dei luoghi utilizzati dai centri estivi e dei parchi

Santhià: continua il progetto "lotta alle zanzare" in città. "Con le fortissime piogge in questi ultimi giorni e settimane sicuramente il problema zanzare è meno sentito - spiega il sindaco Angelo Cappuccio - Tuttavia per continuare a contenere questo fastidiosissimo fenomeno la nostra battaglia e il nostro progetto antizanzare continuano". Domani notte, venerdì 16 luglio, il Comune procederà alla disinfestazione dei luoghi di maggiore frequentazione: le aree usate dal centro estivo alla scuola Pellico, dal centro estivo unificato all'oratorio San Grato, il parco Jacopo Durandi e il parco della Casa di riposo.