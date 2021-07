Trino: aperte le iscrizioni per i servizi mensa e scuolabus

Chiusura per aggiornamento dei programmi informatici all’ufficio anagrafe, iscrizioni aperte per mensa scolastica e scuolabus per l’anno scolastico 2021-2022.

L’ufficio demografico, anagrafe, stato civile, elettorale, del Comune di Trino resterà chiuso il 22 luglio per un aggiornamento dei programmi informatici. Nella giornata di chiusura, per denunce di nascita e di morte bisognerà telefonare allo 0161-806050 dalle 12,30 alle 13,30 o scrivere una mail a [email protected]. Sono inoltre aperte le iscrizioni alla mensa scolastica 2021-2022: per motivi organizzativi e legati ai protocolli per il contenimento del contagio da Covid-19, per poter usufruire del servizio mensa è indispensabile e obbligatoria l’iscrizione che sarà possibile effettuare entro il 6 settembre. Stesse date e stesse motivazioni per il servizio scuolabus per il quale è obbligatoria l’iscrizione da effettuare tramite i moduli reperibili sul sito del Comune di Trino. Per informazioni è possibile chiamare l’ufficio scolastico comunale allo 0161-806021 o 0161/806022 o scrivere a [email protected]