Il 15 luglio "giretto in bicicletta" serale per stare insieme

Santhià: ritorna l'appuntamento con il giro in bicicletta. Una consuetudine che l'amministrazione comunale propone dal 2015. Il progetto “Bici in giro” è nato come occasione per stare insieme e si rivolge a tutti: una mezz'ora alla settimana anche per riscoprire luoghi a volte dimenticati, per radicare l’uso della bicicletta e per tenersi in forma. Quello di giovedì 15 luglio sarà l'unico appuntamento prima delle vacanze estive, con un arrivederci a settembre. Il ritrovo è previsto in piazza Aldo Moro alle 20,30 con partenza alle 20,45. "Torna il "Giretto in Bicicletta", dopo una lunga interruzione legata all'emergenza sanitaria che ha vietato la possibilità di potersi incontrare - sottolinea il sindaco Angelo Cappuccio -. Questo è uno degli appuntamenti tanto amato dai santhiatesi e speriamo di vederli numerosi giovedì sera".