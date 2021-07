"Avviate le pratiche al Ministero per richiedere lo stato d'emergenza"

Gattinara: si è svolto l’incontro dei viticoltori tra l’assessore regionale all’Agricoltura Marco Protopapa, il consigliere regionale componente la Commissione Agricoltura Angelo Dago, il presidente della Provincia Eraldo Botta, il parlamentare Paolo Tiramani, il sindaco Daniele Baglione e il vicesindaco e presidente della Cantina Sociale Franco Bercellino. Insieme hanno fatto il punto sugli ingenti danni causati ai vigneti dall’eccezionale grandinata del 29 giugno. Il nubifragio, unitamente alla grandine, ha triturato le viti compromettendo l’intero raccolto.

Protopapa ha ascoltato le riflessioni dei viticoltori e spiegato che sono già state avviate le pratiche al Ministero per richiedere lo stato di emergenza. Grazie all’interessamento di Tiramani verrà richiesta la possibilità di far arrivare degli aiuti economici del Governo.

L’assessore regionale ha anche evidenziato la necessità di cercare forme e azioni preventive anche sfruttando le risorse messe a disposizione dal Programma di sviluppo rurale. Il presidente della Provincia Eraldo Botta ha sottolineato che la Provincia di Vercelli sarà vicina al territorio e lavorerà per istituire un fondo per poter erogare un aiuto economico, per dare un piccolo sostegno soprattutto alle piccole aziende. Per il sindaco di Gattinara Daniele Baglione si è trattato di un incontro importante per avere un confronto diretto con i viticoltori e comprendere le diverse criticità oltre che per intraprendere azioni concrete.