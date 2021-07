Trino: dai danni del maltempo all'area Nordind

Zero contagi, i danni del maltempo, gli eventi, l’area Nordind. L’aggiornamento settimanale del Comune di Trino questa volta è stato proposto dal presidente del Consiglio comunale Marco La Loggia che ha sostituito il sindaco Daniele Pane assente qualche giorno per ferie.

I contagi: "Trino è Covid-free, grazie di cuore a tutti per l’impegno profuso, ma nonostante questo risultato non dimentichiamo che dobbiamo rispettare comunque le regole. Trino è tra i comuni più vaccinati in regione, è al terzo posto in Piemonte con il 74 per cento dei residenti vaccinabili che hanno ricevuto almeno la prima dose. Il nostro appello resta quello di aderire alla campagna vaccinale. Ringraziamo di cuore tutti i medici, infermieri, volontari, forze dell’ordine, che in questi mesi hanno fatto funzionare la macchina vaccinale, e in particolare per l’Amministrazione comunale ringraziamo l’assessore ai vaccini Roberto Gualino che ha lavorato, e continua a farlo, con costanza e quotidianamente per la campagna vaccinale".

I danni del maltempo: "Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio si è recato nei giorni scorsi a Vercelli per incontrare i sindaci del zona, Trino era rappresentata dal vice sindaco Elisabetta Borgia che ha portato all’attenzione di Cirio i danni subiti nel nostro comune. Chi, tra i privati, ha subito danni deve presentare la documentazione tramite il modulo che si trova sul sito comunale, elencando i danni subiti e con l’importo comprensivo di Iva. Ricordiamo anche che il Bosco della Partecipanza per i gravi danni subiti resta chiuso fino alla messa in sicurezza dei sentieri".

La Loggia conclude: "Con la “Notte Bianca” sabato 17 luglio torna l’evento più atteso dell’estate trinese tra musica, shopping, mostra e tanto altro. Domenica 18 luglio invece torna il teatro con entrata alle 20,45 e inizio alle 21,30 al Civico ed è consigliata la prenotazione. Per l’area Nordind, è stata aggiudicata qualche mese fa ad un’azienda che si insedierà presto sul nostro territorio. Abbiamo discusso per ottenere la polizza fidejussoria di circa 30.000 euro che abbiamo ottenuto e che utilizzeremo per scopi ben definiti".