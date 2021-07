Riduzione del 75% per bar e negozi di acconciature

Lozzolo: riduzione della Tari per le utenze non domestiche. Sconti dal 30 al 75%. L'iniziativa volta ad agevolare le attività commerciali è stata votata dal consiglio comunale. "In questo momento in cui si intravede l’uscita dal tunnel della crisi pandemica, è doveroso dare una mano per la ripresa delle attività commerciali ed artigianali, senza dimenticare il comparto del volontariato" commenta il sindaco Roberto Sella.

Per il 2021 è stata decisa una riduzione del 100% della tassa rifiuti per le associazioni di volontariato, del 75% per i bar ed i negozi di acconciature e del 30% per tutte le altre attività non domestiche. Le riduzioni ammontano a 13.000 euro, cifra che l'amministrazione compenserà grazie ai contributi statali ottenuti. Già nel 2020 erano state applicate agevolazioni per tutte le utenze.

"Le utenze domestiche, in confronto all’anno 2020, hanno una bolletta più alta perché l’anno scorso c’è stata una diminuzione deliberata dall’Amministrazione. Se il confronto però viene fatto on il 2019 non ci sono stati aumenti" conclude Sella. In questi giorni è in corso la distribuzione, casa per casa, del conteggio e dei relativi modelli di pagamento della tassa rifiuti.