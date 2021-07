Trino: Massimo Osenga riconfermato alla guida di Ascom

Sarà ancora alla guida della delegazione Ascom di Trino per il prossimo quinquennio Massimo Osenga. E’ stato rinnovato il consiglio della delegazione trinese e Osenga è stato confermato presidente.

Con lui ne fanno parte il vice presidente Luigi Reale e i consiglieri Mattia Tricerri, Giuseppe Tortora, Marta Moiso, Matteo Botta e Claudia Ogliaro. "Per me è un onore essere stato confermato presidente della delegazione Ascom di Trino -commenta Osenga - Tutto il nostro gruppo cercherà di dare il massimo per raggiungere tutti gli obiettivi che ci porremo. Il direttivo si è rinnovato in parecchie cariche con nuovi ingressi a fronte di alcune uscite. Lavoreremo in stretto contatto con l’Aoct e con il Comune di Trino e cercheremo la collaborazione con associazioni e realtà del territorio trinese per fare sempre il bene dei nostri associati e del commercio".